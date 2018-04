Acque agitate in casa Livorno. L'ultima sconfitta di Arezzo ha fatto infuriare Aldo Spinelli, che ha avuto un duro confronto con la squadra in ritiro a Tirrenia. Il presidente avrebbe voluto pesare i giocatori ritenuti fuori forma, che non l'hanno presa bene: in particolare l'attaccante Vantaggiato se ne è andato, mentre il portiere Mazzoni ha avuto un acceso diverbio con lo stesso Spinelli, sedato a fatica dall'intervento del direttore sportivo Signorelli. Per questo motivo, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, Mazzoni e Vantaggiato sono stati messi fuori rosa, mentre Igor Protti potrebbe dimettersi dal ruolo di club manager.