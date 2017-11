Pietro Lo Monaco a Radio Crc: “Vrsaljko è un esterno destro che potrebbe anche giocare a sinistra ma al Napoli servono ricambi di ruolo che siano anche di livello importante. Il Napoli è un bel giocattolo che gioca un bel calcio, ma il livello della rosa è abbastanza striminzito. Non oso immaginare cosa poteva accadere se Sarri non si fosse inventato Mertens centravanti. Oggi si fa male Ghoulam e il Napoli è costretto a cambiare tutto. Mario Rui? Spesi tanti soldi e il calciatore non è pronto. Anche là è stato fatto un errore di valutazione: non si spendono 10 milioni su chi non è pronto. La società rifletta. De Laurentiis? Lasciamo perdere, non capisce di pallone. Sarri ha le palle, se dice che un calciatore non è pronto, vuol dire che non si addice al proprio gioco".