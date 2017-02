Pietro Lo Monaco, amministratore delegato del Catania, parla così a Radio Bruno Toscana riguardo alla situazione attuale della Fiorentina: 'La campagna acquisti penso sia stata concordata tra Corvino e Paulo Sousa, magari non sui nomi ma sui ruoli da rinforzare. La Fiorentina è rimasta abbastanza uguale alla stagione precedente, perdendo soltanto Marcos Alonso: un esterno sinistro di valore non ce l’ha, però le alternative che ha in casa sono ritenute di ottime qualità in prospettiva. La Fiorentina è una società che punta all’Europa League e i giocatori in rosa sono importanti: non mi sembra che sia una squadra così carente come la ritiene Sousa. L’effetto sorpresa è finito e le problematiche vengono fuori. Negli ultimi anni la dirigenza viola ha impostato la squadra con lo scopo di giocare un bel calcio e ritengo che il successore di Sousa sarà simile allo stesso portoghese e al suo precedessore Montella. Chi consiglio tra Giampaolo e Maran? Un altro…'.