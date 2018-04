Il Barcellona è nel suo destino, da sempre. Gerson continua la sua esperienza alla Roma tra alti e bassi, momenti in cui sembra stia per decollare e lunghissime pause alla ricerca dell'identità tattica migliore. Ma la sfida del Camp Nou contro Messi e compagni avrà un sapore speciale per il brasiliano classe '97 che avrebbe dovuto giocarla... proprio con la maglia del Barça. Estate 2015, la Roma vuole prendere Gerson dal Fluminense con Walter Sabatini più convinto che mai di fare questa operazione: il Barcellona vanta un'opzione su questo talento puro di cui si parla un gran bene, qui nascono i problemi e una vera "guerra" sul mercato che durerà settimane.



SFIDA SPECIALE - Il Barça infatti non vuole perdere Gerson, aspetterebbe volentieri al punto da prenderlo negli anni a seguire, non da subito. Ma la Roma ha fretta e rilancia fino ad arrivare a 16 milioni di euro per portarlo in Italia dal gennaio successivo: affare fatto, Gerson è giallorosso e il Barça si riserva una prelazione futura sul suo cartellino in caso di cessione da parte della Roma. Qualcuno giura esista anche una clausola sul pagamento di una quota al Barcellona in caso di vittoria del Pallone d'Oro (!) da parte di Gerson, la Roma non ha mai confermato. Quasi tre anni dopo, rimane la leggerezza di una trattativa di mercato che oggi fa quasi sorridere. Ma Gerson ha ancora tanto da dimostrare, 20 anni sulla carta d'identità (21 tra un mese) e il Camp Nou di fronte, in un quarto di finale di Champions. Il destino esiste, anche nel calcio.