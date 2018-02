Intervenuto ai microfoni di Premium, Bruno Longhi esprime la propria opinione sulle parole pronunciare da Walter Sabatini.



“È chiaro che Sabatini chieda di non attaccare Suning visto che ne è dipendente, ma dopo le dichiarazioni e le frasi ridondanti, si è capito chi è il destinatario? Se dovessi fare una traduzione maccheronica penserei che Sabatini già in anticipo sapeva che quella nerazzurra non fosse una squadra da quarto posto e sperava che almeno Ramires potesse arrivare. I tifosi chiedono che Suning ceda l’Inter: i cinesi non riescono ad entrare nella nostra mentalità in cui il calcio è spettacolo”.