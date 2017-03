Sospiro di sollievo in Serie B: sabato si giocherà regolarmente Latina-Carpi. Il futuro prossimo dei padroni di casa non è a rischio perché oggi la sezione fallimentare del tribunale concederà l'esercizio provvisorio e nominerà il curatore fallimentare, poi tra 45 giorni circa scatterà l’asta per trovare il nuovo padrone.



LEGA - Intanto il patron della Salernitana, Claudio Lotito punta alla carica di presidente della Lega di Serie B al posto di Andrea Abodi, dimessosi dopo aver perso le elezioni federali in Figc contro Carlo Tavecchio: il cui vice sarà Cosimo Sibilia, nuovo presidente della Lega Nazionale Dilettanti e figlio dell'ex presidente dell'Avellino.