Un'idea a costo zero. Proposta e approfondita, perché l'Inter ha pensato davvero a Lucas Lima come potenziale rinforzo per gennaio. Jolly offensivo classe '90 del Santos, è un protagonista del Brasile di Tite esploso tardi alla ribalta internazionale e ancora non decollato a livello europeo dove non ha mai fatto esperienza: Lucas Lima in Sudamerica è uno dei giocatori più quotati, seppur non giovanissimo. Ecco perché l'idea è diventata concreta nei dialoghi con i procuratori del brasiliano durante il mercato estivo: a dicembre scade il suo contratto col Santos, ci ha provato il Barcellona (poi chiamato a pagare i danni dal club brasiliano) e si è inserita l'Inter. Ma ad oggi lo scenario è diverso.



PIU' FREDDO - Ausilio e Sabatini hanno valutato insieme questa opportunità Lucas Lima e non è venuta fuori una fumata bianca per costi complessivi (c'è da considerare un ingaggio non basso) e slot da extracomunitario che andrebbe ad occupare. La pista si è raffreddata rispetto all'entusiasmo iniziale, insomma. E l'Inter considera Lucas solo un'occasione a costo zero da valutare più avanti, nessun investimento eccessivo o anticipato come poteva essere a luglio scorso. Intanto, la concorrenza avanza. E Lucas si allontana...