Ronald Koeman, manager dell'Everton, ha parlato della situazione contrattuale di Romelu Lukaku; l'attaccante belga è vicino al rinnovo, ma il tecnico del club inglese, stando a quanto riportato da Indipendent, ha ammesso che sarà difficile trattenerlo in futuro: "So che il club e l'agente stanno discutendo del rinnovo; ho sentito Mino Raiola dire che al 99% si farà e io devo credere a quello che dice. Per il club è importante tenere i giocatori più importanti ma nel calcio non si sa mai; non possiamo prevedere ciò che succederà tra un anno, però il fatto che il ragazzo voglia rinnovare è un buon segnale: significa che sta bene qui. Nel calcio di oggi, però, anche se vengono firmati dei rinnovi i calciatori non possono garantire che resteranno fino alla scadenza; questo è il business''.