Potrebbe essere l'ultima volta che Romeluaffronta ilda rivale, con la maglia dell'. Un'occasione da brividi, da ultimo vero ostacolo per la brigata di Antonio Conte verso il titolo di Premier League.In questa stagione ha segnato più gol dell'attuale ariete offensivo del Chelsea, Diego Costa, fermo a 19, ma ha anche creato più chance, provato più tiri verso la porta avversaria e saltato più volte l'uomo. Il belga è più veloce del rivale, anche se percorre 8.88 chilomentri a partita a confronto dei 9.46 chilometri dell'avversario.Un modo per sfruttare al meglio i ben 119 cross arrivati dalle fasce dei londinesi, se dovessero ripetersi. L'attuale attaccante dell'Everton sembra dunque essere il sostituto ideale se lo spagnolo dovesse accettare una delle milionarie offerte arrivate dalla Chinese Super League e Conte dovesse dimostrarsi restio a promuovere il deludente Michy Batshuayi, arrivato per 33 milioni di sterline dal Marsiglia la scorsa estate, ma mai realmente esploso a Londra.a complicare i piani del Chelsea. I Red Devils lo stanno seguendo per sostituire Zlatan Ibrahimovic dopo il grave infortunio subito dallo svedese contro l'Anderlecht in Europa League. Il belga rappresenta un'alternativa nel caso in cui la trattativa per Andrea Belotti, che sta facendo faville nel suo Torino, dovesse complicarsi. I Blancos, invece, si stanno muovendo in anticipo per sostituire Karim Benzema e Alvaro Morata, nel caso in cui dovessero lasciare la capitale spagnola.Il Chelsea, per provare a trattenere un Conte nostalgico d'Italia sulla panchina dei Blues, sta pensando ad un doppio regalo per il tecnico e spera di poter portare in rosa tanto Lukaku quanto Morata. Di fronte alle richieste di United e Real per l'attaccante belga, però, potrebbe scatenarsi un'asta furiosa di cui è difficile prevedere un vincitore. L'interesse da parte di Juventus e Milan, dimostratosi vivo durante le scorse finestre di mercato, è sfumato di fronte alle richieste milionarie dell'Everton., che resta un profilo interessante a 29 anni e reduce da una stagione da 17 gol, uno ogni 161 minuti giocati, e 7 assist.Non resta che attendere gli sviluppi di una vicenda che, come unica certezza, ha la spropositata plusvalenza che finirà nelle casse dell'Everton. Il Chelsea dovrà fare attenzione, prima ancora che sul mercato, a non farsi fregare dalla squadra di Ronald Koeman nel pomeriggio di domenica.