Il primo è stato Zekhnini, non convocato però per la trasferta di Udine. Il primo giocatore a commentare, tra i presenti in Friuli Venezia-Giulia, il decesso di Davide Astori è stato Thereau: "Il paradiso ti aspetta capitano. Lealtà unica dentro e fuori dal campo". Poi, a ruota, tutti gli altri. "Astori buono e giusto - ha scritto Eysseric - un capitano esemplare", seguito da Benassi ("Non so spiegarmi tutto questo, resterai per sempre nei nostri cuori") e Cristoforo ("Esempio dentro e fuori dal campo, ti ricorderemo sempre"). Il giovane portiere Cerofolini lo ha ricordato per la sua lealtà, ringraziandolo per tutto quello che gli ha insegnato. "Pensare che non ti rivedrò più mi fa piangere l'anima", ha postato Pezzella, mentre Lo Faso ha scritto: "Umile, generoso e disponibile, grazie dei consigli. Ti spedirò i cannoli anche lassù". E poi ancora Biraghi ("Il mondo perde una persona dai valori veri. Lotteremo ancora di più per te") e Milenkovic ("Non riesco e non voglio crederci"). Infine, hanno pubblicato il loro pensiero anche Chiesa, Simeone e Falcinelli: "Ancora incredulo e profondamente addolorato. Ciao Asto", ha postato l'esterno, "Vorrei che domani mi dicessero che non è vero", il pensiero dell'argentino, con l'attaccante italiano che invece ha pubblicato: "Dio porta sempre via i migliori. Voglio ricordarti in mezzo a noi".

Ciao, capitano.