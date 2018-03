Ciprian Tatarusanu non ci sta. Dopo la gara tra il suo Nantes e il Marsiglia di ieri sera, l'ex portiere della Fiorentina ha sbottato: "Nemmeno un minuto di silenzio per la morte di Astori, è una vergogna! Sarebbe stato il minimo per onorare il mio ex compagno ed amico Davide Astori: è senza dubbio il giorno più brutto della mia vita. Uno scandalo, un'enorme mancanza di rispetto. In casi come questi il calcio deve passare in secondo piano, si sa che di partite ne giocheremo tante altre".