Nessun calciatore dellaera ancora riuscito a prendere parola in seguito alla morte del proprio capitano e compagno di squadra Davide Astori. Il primo a postare un messaggio sui propri canali social è stato però Cyril Thereau.L'attaccante ex-Udinese, proprio la squadra che la società viola avrebbe dovuto affrontare, ha sciolto il riserbo e ha voluto postare una foto sul proprio profilo instagram in cui ricorda il suo capitano e compagno di squadra. Un messaggio ricco di grande sentimento nonostante Thereau fosse di fatto l'ultimo calciatore ad essere entrato, quest'estate, nello spogliatoio viola. Un segnale di come Astori fosse benvoluto e amato dai suoi compagni di squadra."Lealtà unica dentro e fuori del campo. Mi hai messo a mio agio subito al mio arrivo in viola. Il paradiso ti aspetta Capitano. Condoglianze alla tua famiglia e piccola principessa Ci mancherai tanto #13"