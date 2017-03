Da qualche ora Lyanco è ufficialmente un nuovo calciatore del Torino, il difensore, attraverso il sito ufficiale della società granata, ha pronunciato le sue prime parole da giocatore granata.

“Sono molto felice di essere qui, emozionato ma anche convinto di poter fare bene. Permettetemi di ringraziare ancora il San Paolo per l’opportunità che mi ha concesso lasciandomi partire subito per l’Europa: l’Italia rappresenta il sogno di qualunque giovane calciatore brasiliano e quindi io sono orgoglioso di essere stato scelto da un club come il Torino, una società importante che ha tifosi caldissimi e una storia così famosa da essere conosciuta anche in Brasile. Voglio subito dire grazie al presidente Cairo e al direttore Petrachi: so che c’erano molte squadre che mi seguivano e che si erano interessate a me, ma il Toro ha fatto di più. Mi ha voluto a tutti i costi e adesso io sono qui: il mio impegno non mancherà mai per meritare questa grandissima opportunità che la vita mi ha dato. Per me sarà molto importante restare a Torino nei prossimi due mesi e allenarmi tutti i giorni con il mister Mihajlovic e con i nuovi compagni di squadra: quando partirà la prossima stagione avrò già potuto imparare molte cose e non tutti possono avere questa fortuna. In questi primi giorni ho potuto apprezzare una società molto organizzata: attorno a me ho trovato persone competenti e disponibili che mi hanno accolto con il sorriso e tanto affetto. Sono cose importanti, è bello sentire questo calore attorno a te. Grazie a tutti, non vedo l’ora di cominciare”.