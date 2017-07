Lyanco la propria voglia di Toro non l'ha mai nascosta: da quando è approdato in Italia dal San Paolo, nella scorsa primavera, sui propri profili social ha più volte manifestato la propria voglia di giocare con la maglia granata. Nella scorsa stagione non lo ha potuto fare (ufficialmente è un calciatore del Torino solamente dall'1 luglio), ma presto il suo desiderio si realizzerà.



Vedendolo nei primi giorni di allenamenti e test fisici al Filadelfia viene da pensare che difficilmente Mihajlovic farà a meno di Lyanco. Il difensore brasiliano è parso essere tra i più in forma e ha anche mostrato di possedere ottime doti tecniche: sembra proprio essere uno di quei giocatori che servivano già lo scorso anno.