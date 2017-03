Tutti pazzi per Lyanco. Il difensore del San Paolo e dell'Under 20 brasiliana è sulla bocca di molti in Sudamerica, autore di una stagione a livelli importantissimi pur essendo un classe 1997. E intervistato nelle scorse ore, Lyanco ha confermato l'interesse della Juventus a domanda precisa: "E' vero, ci sono voci su questa ipotesi Juventus, si è parlato anche del Torino... vedremo. Sarà il presidente con il mio agente a decidere cosa fare, se Dio vorrà a me piacerebbe rimanere ancora al San Paolo a giocare col posto fisso. Altrimenti, si vedrà".



TRA JUVE E TORO - In Brasile sono convinti ci sia stato un rilancio del Torino per 6 milioni di euro. La Juventus, come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.com, ha già l'accordo con il difensore e con il San Paolo; ma non ha ancora trovato il club con cui tesserarlo in sinergia, visto che Lyanco è extracomunitario e la Juve non vuole già bruciarsi a marzo entrambi i posti disponibili con Bentancur e il difensore brasiliano. Con il Sassuolo, il discorso si è arenato. E ora, palla alla Juve...