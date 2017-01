"L’Africa è uno stato mentale, io lavoro in Europa, ma sogno in Africa" parole di chi è una leggenda per il suo paese, quel Samuel Eto'o che ha vinto tutto in Europa con le maglie di Barcellona e Inter, e ha reso felice la sua gente con il Camerun vincendo due Coppe d'Africa, nel 2000 e nel 2002. E' stato, insieme a Drogba, il simbolo del calcio africano per diversi anni. E quella coppa che ha alzato al cielo due volte, da domani cercherà un nuovo padrone. Tanti gli 'italiani' che proveranno a portare a casa il trofeo: Keita, Koulibaly Salah, Ghoulam e Kessie sono pronti a sfidarsi. La Classifica di CM di questa settimana è dedicata ai 10 calciatori che, dal '90 a oggi, hanno caratterizzato la Coppa d'Africa.



Come sempre, precisiamo che Le Classifiche di CM non sono un 'prendere o lasciare', quanto piuttosto un 'discutiamone'. Per ogni categoria, noi diciamo la nostra, proponendo la top ten di Calciomercato.com . Ma il dibattito è aperto, e ognuno può esprimere le sue preferenze nella sezione commenti.



Premessa: niente Eto'o, Drogba, Yaya Touré e altre stelle assolute o che hanno avuto carriere importanti. Si è cercato di premiare quei calciatori che hanno sorpreso, colpito e lasciato un segno inaspettato. Come Christopher Katongo, campione nel 2012 con lo Zambia e miglior giocatore del torneo. Centravanti, fece 3 gol e alzò al cielo la coppa. Classe '82, si è visto in Europa prima in Danimarca al Brondby, poi all'Arminia Bielefeld, infine al Skoda Xanthī Athlītikos Omilos, club greco con sede nella Macedonia Orientale. O Francileudo Santos, brasiliano naturalizzato tunisino, sul tetto dell'Africa nel 2004, segnando anche in finale. Fu cannoniere della competizione al pari di Patrick Mboma, che di edizioni ne ha vinte 2: nel 2000 e nel 2002. In Italia immortale il suo ricordo con Cagliari e Parma.



Anche due sudafricani nella nostra top 10: il primo è Shaun Bartlett, campione nel '96, secondo miglior marcatore della storia della nazionale alle spalle di Benni McCharty; l'altro è Sibusiso Zuma, capitano della spedizione fallimentare del 2006, chiusa con 0 punti nel girone. Ma nel 2001 finì al 29esimo posto del Fifa Wolrd Player.8 anni in Europa, capelli ossigenati e 48 gol tra Danimarca e Germania.



Poi Pitroipa, argento col Burkina Faso nel 2013 ma migliore giocatore dell'edizione: centrocampista del Friburgo, Amburgo, Rennes prima dell'Al-Nasr. Infine Javier Balboa, scuola Real Madrid, nato nella capitale spagnola, capocannoniere della Guinea Equatoriale nell'edizione del 2015 vinta dalla Costa d'Avorio; Rashidi Yekini, pallone d'oro africano del '93, campione africano con la Nigeria nel '94, capocannoniere nelle edizioni del '92 e '94; e Mohamed Zidan, vincitore di due edizioni con l'Egitto e autore di un assist nella finale del 2010.



Ah, quasi dimenticavo quello che, a livello personale, è al pari di M'Boma il migliore di questi 10: Anthony Yeboah. Non ne ha mai vinta una, di Coppa d'Africa, sfiorando il titolo nel '92 in Senegal. Due volte, nel '95, giocatore del mese in Premier con la maglia del Leeds, per due stagioni consecutive capocannoniere della Bundesliga nel '92-'93 e '93-'94.



I 10 CALCIATORI DELLA COPPA D'AFRICA DAL '90 A OGGI



1. Patrick Mboma

2. Anthony Yeboah

3. Shaun Bartlett

4. Rashidi Yekini

5. Cristopher Katongo

6. Jonathan Pitroipa

7. Franciledo Dos Santos

8. Mohamed Zidan

9. Javier Balboa

10. Sibusiso Zuma

​

