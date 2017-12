“Un altro pareggio - si legge sull'edizione odierna del Corriere Fiorentino - il sesto dell’anno e il secondo consecutivo al 'Franchi'. Stavolta però la Fiorentina avrebbe meritato di più, molto di più. Il piccolo 'Diavolo' di Gattuso infatti si è difeso per tutta la partita come una provinciale qualsiasi e soprattutto l’errore dell’arbitro Banti di Livorno pesa come un macigno sull’andamento della partita. Il fatto di Romagnoli su Simeone lanciato a rete andava punito con il cartellino rosso (il regolamento in questi casi impone di giudicare la ‘chiara occasione da gol’), l’arbitro però ha optato per la soluzione soft, senza neppure attendere il parere dei colleghi del Var. In superiorità numerica e contro un Milan già in difficoltà, sarebbe stato un secondo tempo molto diverso”.