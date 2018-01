Zinédine Machach sta per diventare un giocatore del Napoli. Il centrocampista approderà così nel campionato italiano dopo averlo solamente sfiorato la scorsa estate: il francese era stato infatti cercato dal Torino nella scorsa sessione di mercato, ma i dirigenti granata non riuscirono a trovare l'accordo con il Tolosa, squadra che era proprietaria del cartellino del giocatore.



Ora, dopo essere stato licenziato dal club francese per questioni comportamentali, Machach è vicinissimo al Napoli: il club partenopeo sta così per prendersi una rivincita sul Torino in chiave mercato dopo che, lo scorso luglio, i granata avevano beffato gli azzurri con l'affare Alejandro Berenguer.