Per rinforzare il proprio centrocampo il Torino ha messo nel mirino l'italo-brasiliano dell'Hellas Verona Daniel Bessa, ventiquattrenne giocatore di qualità che piace anche alla Sampdoria e alla Fiorentina. Per riuscire ad arrivare al calciatore gialloblù, i dirigenti granata dovranno riuscire a battere la concorrenza di blucerchiati e viola, per riuscirci hanno una carta da giocarsi: Lucas Boyé.



L'attaccante argentino è da tempo un obiettivo di mercato proprio della società veneta, tanto che anche il ds del Verona Filippo Fusco si è esposto pubblicamente ai microfoni di Sportitalia: "Boyé è un mio obbiettivo da un anno, lo seguivo quando era ragazzino nel River Plate. Il Verona può cercare di dargli più minutaggio rispetto a quanto avvenuto in questi mesi al Torino". Per arrivare a Bessa il Torino potrebbe quindi inserire nella trattativa proprio l'attaccante argentino.