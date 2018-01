Secondo il Corriere dello Sport, va avanti la trattativa tra Maksimovic e lo Spartak Mosca. "Tutto «congiura» a favore di su sì: allo Spartak vogliono Maksimovic, al quale l’esperienza in Russia darebbe gusto, visto che è quasi impossibile scalzare Albiol o Koulibaly: ma l’ex granata è costato ventitré milioni di euro nell’estate del 2016 e sugli investimenti non si scherza. Ci vorrebbe un prestito (assai) oneroso per far vacillare il Napoli, che però a quel punto dovrebbe trovare un «quarto» centrale, avendo Tonelli la possibilità di sistemarsi altrove: nell’elenco c’è Federico Barba dello Sporting Gijon, che ha giocato con Sarri all’Empoli".