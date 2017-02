Il centrocampista Jose Recio ha rinnovato il suo contratto con il Malaga. Il giocatore spagnolo è nel club dal 2011 e ha firmato per rimanere fino al 2021. Queste le parole del presidente, lo Sceicco Abdullah Al Thani durante la conferenza stampa: "Siamo qui per annunciare il rinnovo di Recio. E' stata una lotta complicata per il rinnovo. No, scherzo, è stata una trattativa molto regolare con Arnau e Recio, e ha firmato senza nessun problema. Voglio ringraziarli per questo. Spero che Recio sia il più presto possibile con noi e di vederlo di nuovo in campo con la nostra squadra".