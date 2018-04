Il presidente del Coni e commissario straordinario della Lega di Serie A Giovanni Malagò ha commentato così l'eliminazione della Juventus dalla Champions League per mano del Real Madrid: "Come presidente del Coni non posso rispondere, come presidente di Lega Serie A posso dire che la Juve col Real Madrid è stata strepitosa ed esce dalla Champions a testa alta. Poi che ci sia il rammarico nell'uscire fuori su un rigore che ha portato tutte queste discussioni è un dato di fatto. L'Uefa dovrebbe adottare la Var il prima possibile e lo chiederò in prima persona al presidente Ceferin, anche se ci sono episodi dubbi che sono di difficili valutazioni come quello di ieri. In generale alcuni episodi su Milan, Lazio e Roma in Europa non hanno aiutato e non capisco perché il Var non possa essere messo".