Malcom, attaccante esterno brasiliano del Bordeaux, ha parlato ai connazionali di UOL: “Il club mi ha promesso che a giugno negozierà la mia cessione. Sceglierò io la squadra e il Bordeaux mi lascerà andare. Avevo già detto che già quest’inverno mi sarebbe piaciuto iniziare una nuova avventura, ma il Bordeaux mi ha aiutato molto, è stato fondamentale per la mia crescita. Per questo ho dato la mia parola che continuerò a dare il massimo in questi mesi, così da avere anche più tempo per scegliere il mio prossimo club”.