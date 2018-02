Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, parla in conferenza stampa degli obiettivi stagionali dei Citizens: "Stiamo lottando per il titolo di gran lunga più importante della stagione, ossia la Premier League. Più importante della Champions, della FA Cup e della Carabao Cup. Abbiamo quattro gare in trasferta che ci aspettano e siamo in buona posizione, ma niente è fatto. Dobbiamo vincere ancora sei partite e quando pensi ad Arsenal, Chelsea, Tottenham, Manchester United e a sfide in trasferta come quella con lo Stoke, che lotta per non salvarsi, vuol dire che sarà dura. Inoltre ci aspetta una trasferta a Goodison Park che statisticamente è sempre un incontro complicato".