L'allenatore del Manchester United José Mourinho è intervenuto in conferenza stampa e ha parlato anche del futuro del centrocampista classe '87 Marouane Fellaini: "Io resto ottimista, Fellaini è un giocatore importante e che mi piace, ma la sua situazione è diversa perché è in scadenza, quindi la decisione spetta a lui, il suo futuro è nelle sue mani. Marouane sa che io voglio che resti, lo stesso vale per la società. Gli abbiamo fatto un’offerta, sta a lui dire sì o no".