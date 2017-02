A new #MUFC contract for Axel Tuanzebe!



2 febbraio 2017

Ilha comunicato il rinnovo difino al 2020 con opzione per un altro anno. Il giovane difensore ha dichiarato: "Sono da sempre un tifoso dello United, quindi ovviamente sono felice di firmare. Fare il mio debutto all'Old Trafford in FA Cup è stato un momento che mi ha riempito d'orgoglio, sia a me che alla mia famiglia".