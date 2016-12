José Mourinho ha parlato, stando a quanto riportato dal Telegraph, del mercato di gennaio; diversi giocatori del Manchester United, infatti, sono dati in partenza, ma lo Special One ha voluto smentire tutte le voci, ribadendo che i Red Devils non hanno intenzione di vendere se non alle loro condizioni: ''Non vorremmo vendere nessuno a gennaio, ma come ho già detto non abbiamo il diritto di tenere qui giocatori che hanno poco spazio e che vogliono partire. Siamo disposti a vendere solo alle nostre condizioni però, e fin qui non abbiamo ricevuto nessuna offerta che siamo disposti ad accettare''.