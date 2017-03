Pep Guardiola ricorda Gino Corioni, scomparso un anno fa. L'allenatore del Manchester City ha dichiarato in conferenza stampa: "Non servono 10 partite per capire che un calciatore è forte, bastano 5 minuti. Proviamo a prendere giocatori che ci facciano emozionare e non siano solo un insieme di numeri e statistiche, altrimenti è meglio andarsene tutti a casa. Il presidente Gino Corioni era così, pensava al suo Brescia 24 ore al giorno. Era una persona speciale per me, mi ha dato la possibilità di giocare in Italia e di vivere un'esperienza fantastica che rimarrà per sempre parte della mia vita. I gemelli Filippini saranno qui a Manchester nel week-end? Non lo sapevo, sono i benvenuti".