Al termine della sfida vinta per 3-2 sul campo del Bristol, l'allenatore del Manchester Cityha dichiarato: "Siamo molto felici di essere in finale. E' stata una partita fantastica. Questo tipo di gara non finisco mai fino alla fine. E' una buona lezione per Cardiff e per la Champions League, giocare fino al 90' minuto. Abbiamo visto cosa è successo dopo il 2-0. Sapevamo che se avessimo segnato due gol sarebbe stato più facile. Forse noi avremmo dovuto segnare tre o quattro gol. Alla fine, ci sono stati due minuti storti ed è stato 2-2 e non può succedere".