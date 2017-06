L'attaccante inglese classe '97 Patrick Roberts di proprietà del Manchester City, da due anni in prestito agli scozzesi del Celtic, potrebbe volare in Francia attraverso un altro prestito: questa volta sponda Nizza, come riporta il Sun. Il giocatore non parteciperà agli Europei Under 21 a causa di un infortunio ma ha già ampiamente dimostrato il suo valore in questa stagione in Scozia dove ha realizzato 9 gol e fornito 14 assist in campionato contribuendo alla vittoria del titolo nazionale.