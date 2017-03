Stefan De Vrij della Lazio, obiettivo di mercato di Manchester United e Chelsea. Secondo la stampa inglese, a partire dal Sun, i due top club di Premier League sarebbero fortemente interessati al difensore. Il 25enne olandese rientra anche nella lista dei desideri dell’Inter, e la concorrenza per aggiudicarselo èdavvero alta.



LE CIFRE - Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, non lascerebbe partire De Vrij per una cifra inferiore ai 30 milioni di euro. Il contratto del giocatore scade il 30 giugno 2018, ma United e Chelsea sperano di portare il difensore in Premier già a partire da questa estate. Infatti l’Inter non sarebbe disposta a salire sopra ai 20 milioni nell'offerta. A frenare l’operazione (oltre al valore del cartellino) potrebbe essere la richiesta di ingaggio di De Vrij: la sua richiesta è di 3milioni di euro a stagione.