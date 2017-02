La sfida tra i fratelli Pogba a Manchester è stata percepita come un vero e proprio evento: Florentin affronta Paul a Old Trafford, e così tutta la famiglia decide di seguire da vicino il confronto, colorando gli spalti con magliette ambivalenti: un po' verdi Saint Etienne, un po' rosse Manchester United. Ma questo clima festoso non è piaciuto a Roy Keane. L'ex Red Devil, ai microfoni ITV dove è opinionista ufficiale, ha condannato così l'accaduto: "Tutti quegli abbracci mi hanno dato fastidio. Paul è un po’ uno spirito libero, un personaggio particolare. Ma penso sia andato un po’ sopra le righe stasera, prima della partita e all’intervallo. Hanno parlato più loro stasera di quanto abbia fatto io con tutti i miei fratelli negli ultimi 5 anni. E’ tutto un po’ strano. Penso che sicuramente quando è cominciata la partita si siano concentrati sulla partita, ma tutta quella roba prima e dopo la partita, non ha senso. Questi sono i calciatori moderni che mi spaventano…".