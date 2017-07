Il passaggio di Romelu Lukaku dall’Everton al Manchester United è certamente uno di grandi colpi di questo calciomercato. L’attaccante belga giunge alla corte di José Mourinho proprio mentre Wayne Rooney prende il treno in direzione opposta e saluta l’Old Trafford per tornare ai Toffees dopo 13 stagioni. Ora, realizzato finalmente il sogno di giocare con la maglia dei Red Devils, la punta ventiquattrenne svela anche un curioso retroscena sul numero di maglia che indosserà. Lukaku infatti ha sempre indossato la 10 all'Everton ma ha voluto cambiare prendendo la 9 non prima di aver chiesto il permesso a Ibrahimovic che glielo ha ceduto. Con il futuro ancora tutto da decifrare non era scontato che Ibra rinunciasse al suo 9. Lo svedese è out per infortunio e lo rivedremo in campo solo a gennaio. Attualmente svincolato, il suo futuro adesso quasi sicuramente sarà lontano da Manchester.