Josè Mourinho non è mai banale nelle sue dichiarazioni, anche quando si tratta di una semplice conferenza in vista dell'Europa League. Lo Special One ha parlato naturalmente della sfida e ha definito le situazioni di Rooney e Shaw, prima di confessare tutto il suo amore per il Manchester United: "Io al Real Madrid? Ho un contratto per altri due anni con il Manchester United e a meno che il Manchester United non mi voglia mandare via, non me ne vado, perché amo lavorare per questo club. Per lasciare, deve essere il mio consiglio per dirmi che è il momento di lasciare".



ROONEY - "Non so se Wayne giocherà la finale di EFL. Questa mattina si è allenato per la prima volta, ma non al 100% con il gruppo. Avete visto i 15 minuti di allenamento aperti alla stampa e sì, stava facendo il riscaldamento e la tecnica di base dopo il riscaldamento, ma poi, quando si è alzata l'intensità non era più in formazione. Nessuna possibilità di vederlo domani, non ci sarà, è rimasto indietro con la preparazione, e vediamo per il fine settimana. Rooney è infortunato, non posso fare miracoli. Il suo futuro? Dovete chiederlo a lui. Se un giorno deciderà di andare via, potrà farlo, ma io non mi permetto di mettere fuori dalla porta una leggenda come lui".



SHAW SUL MERCATO? - "E' rimasto a Manchester, perché sto giocando con Daley Blind, Marcos Rojo, Matteo Darmian, e tutti loro stanno giocando nel modo in cui mi piace che i terzini giochino. Luke deve aspettare la sua occasione, lui deve lavorare sempre meglio, sapendo che io do nulla per libero. Quando do qualcosa ai giocatori è costoso per me, non è economico. Loro devono lavorare sodo ogni giorno, devono giocare bene, quindi deve aspettare e in questo momento è dietro gli altri. Potenzialmente ha molte cose che mi piacciono, ma una cosa è potenzialmente e un'altra cosa è in campo. Deve continuare a lavorare come Mkhitaryan ha fatto per molto tempo."