Secondo il Telegraph Paul Pogba non è più contento al Manchester United. La stella francese, tornata ad Old Trafford nell'estate del 2016 per la cifra, al tempo record, di 89 milioni di sterline, non è soddisfatto del trattamento riservatogli da Josè Mourinho. Vorrebbe giocare in un centrocampo a 3, come faceva nella Juventus, e non in una mediana a 2. Anche il recente arrivo di Sanchez sembra averlo indispettito. Può partire la prossima estate.