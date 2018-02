Intervista escusiva di Alexis Sanchez con Sky Sport Uk, con un intervistatore d'eccezione: Thierry Henry.

Il cileno, appena arrivato a Manchester dall'Arsenal, ha speso parole al miele per i Red Devils.



Eccone un estratto: "Fin da piccolo ho sempre pensato che il Manchester United sia il più grande club d'Inghilterra. Anche l'Arsenal era una grande squadra, ma venendo qui ho visto quanto incredibile sia lo United. Sono venuto qui per vincere, ho lasciato l'Arsenal per crescere, migliorare come giocatore, e fare una nuova esperienza".

Ha poi chiosato: "Lo United è uno dei club più importanti del mondo, sono qui per vincere tutto. Altrimenti non sarei venuto".