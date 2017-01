Mario Mandzukic promuove la Juve a 5 stelle. L'attaccante bianconero ha dichiarato a Sky: "Il nuovo sistema di gioco mi piace, credo sia utile per noi. Ci sono tanti giocatori che attaccano, ma se ognuno di noi fa il suo lavoro nel modo giusto, si può gestire bene questa situazione. Vedremo se andremo avanti su questa strada, sicuramente è un buon sistema per sfruttare le qualità che abbiamo in avanti. Basta che, quando c'è da difendere, lo facciamo tutti insieme e con equilibrio. Io mi trovo a mio agio in questo modulo e se Allegri mi dice di giocare a sinistra perché serve ad aiutare la squadra, lo faccio. Il mister mi rispetta molto, mi ha voluto lui alla Juve. C'e' stima reciproca e ho piena fiducia in lui. Cerco di essere d'esempio per i miei compagni di squadra. Se corro al massimo, anche loro corrono di più e in questo sento di poter essere un leader".