Enrico Mantovani, ex presidente della Sampdoria, a Lady Radio ha parlato anche in vista del match di domenica prossima contro la Fiorentina: ‘La Sampdoria non ha grandi obiettivi in questo finale di campionato mentre i viola hanno ancora l’Europa League da poter raggiungere. La Fiorentina ha ancora qualcosa per cui combattere quindi ci sono tutti i presupposti per divertirci domenica. Della Valle? Difendo la proprietà della Fiorentina. A Firenze si vuole vincere e quando si ha queste pressioni non è semplice affatto e non lo è neanche per chi vince più spesso come la Juventus. Se i Della Valle vincessero a Firenze farebbero un miracolo’.