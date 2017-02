Diego Armando Maradona non perde occasione di dare del "traditore" a Mauro Icardi. E non solo. Dopo la visita di Edgardo Bauza ieri alla Pinetina di Appiano Gentile, il Pibe de oro se l'è pressa anche con il ct dell'Argentina: "Si è visto con Icardi? È meglio che non commento. Ma se Bauza si è incontrato con Icardi, allora è un traditore come lui".