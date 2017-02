Diego Armando Maradona non perde occasione per attaccare Mauro Icardi. El Pide de Oro ha dichiarato al Clarin: "Icardi non lo perdono. Che faccia la sua vita, ma per me non esiste. Non parlo e non penso di parlare più con il ct della nazionale, Bauza. La federcalcio argentina si può ripulire anche se i dirigenti sono più preoccupati di trarre vantaggio da un contratto che risolvere i problemi del calcio. Lotterò perché il calcio argentino resti vivo. La Superlega? Un affare per pochi, per questo non mi piace".