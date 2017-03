Anche Diego Armando Maradona ha voluto dire la sua a Radio La Red sulla squalifica di 4 giornate comminata dalla Fifa a Leo Messi: "Io sono stato il calciatore più preso di mira dalla FIFA. Ora non ho nulla a che vedere con quanto successo, non sapevo nemmeno che Messi fosse stato squalificato. Che li abbia insultati l'abbiamo visto tutti. Anche Ibrahimovic è stato punito in base alla prova tv per la gomitata durante la partita del Manchester United e lo hanno squalificato per tre giornate". Le accuse a Maradona nascono dal suo forte legame col presidente Fifa Infantino e da quelli pessimi, invece, con Marcelo Tinelli, presidente della Commissione delle Selezioni Nazionali della Federcalcio argentina.