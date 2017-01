Rolando Maran ha parlato in conferenza stampa del match che il Chievo giocherà domani in Coppa Italia contro la Fiorentina: ''Cercheremo di fare la nostra prestazione anche domani contro la Fiorentina. Questa squadra e questi ragazzi sanno reagire dopo aver subito un duro colpo. Certo è che questo impegno di Coppa Italia arriva forse nel momento più sbagliato. In una situazione diversa sarebbe stato molto più interessante giocarci la partita con qualche pedina in più a disposizione in modo da dare minutaggio a chi ha giocato meno''.