Marco Marchionni, ex centrocampista della Juventus, è intervenuto a Rmc Sport: "La Juventus è favorita perché sta davanti ed è abituata a vincere. È la candidata numero uno per lo scudetto perché ha una rosa molto forte. Il Napoli sta dimostrando il suo valore rimanendo aggrappato alla corsa scudetto ma non potrà più permettersi di fare passi falsi da qui a fine campionato. Chi mi ha sorpreso? Sarebbe troppo facile dire Under della Roma perché sta facendo grandi cose ed ha aiutato la Roma ad uscire da un periodo difficile. Ma come collettivi Napoli, Juve e Milan mi piacciono davvero molto".