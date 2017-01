La Gazzetta dello Sport fa il punto sul calciomercato in Lega Pro. Doppio rinforzo per il Lecce che prende Perucchini (Benevento) e Marconi (Alessandria), mentre Contessa è conteso da Fondi e Reggiana. Nel girone A ufficiali Campagnacci (Benevento) al Siena e Corticchia (ex Vicenza) al Racing Roma. La Lupa Roma ha definito lo scambio Ceccarelli-Cavagna col Prato.



Nel girone B è scatenato il Mantova che piazza ben quattro colpi: presi Diaby (Sampdoria), Cittadino (Melfi), Tonti (Latina) e Haouhache (Cremonese). Il Lumezzane ingaggia Carboni (Olbia). Filippini (Cosenza) va al Fano. Il Teramo chiude per Camilleri (Paganese) e Barbuti (Lumezzane). Sabato (Vibonese) torna alla Maceratese.



Nel girone C poker per la Paganese: Liverani (Salernitana), Carillo (Akragas), De Santis (Catania) e Gorzelewski (ex Huracan). Alla Juve Stabia è in arrivo Giron (Reggiana). Bis del Foggia con Zanini (Akragas) e Milinkovic (Messina). Cecconello (Lucchese) va al Taranto. Fall (Fidelis Andria) firma con la Reggina. Dell’Agnello (Livorno) verso il Catanzaro.