La corsa alla Serie A passa dai colpi in attacco. La Cremonese affianca a Paulinho il fantasista Piccolo dallo Spezia che lo rimpiazza con Marilungo (Atalanta, era all’Empoli). Tiene banco il futuro di due califfi come Daniele Cacia e Alessandro Matri: il primo ha trovato un accordo con il Cesena, ma deve liberarsi dall’Ascoli e non c’è accordo sulla buonuscita, una situazione ingarbugliata che potrebbe costringere il miglior marcatore in attività della B (131 gol) a restare al palo. A quel punto il Cesena (che per la difesa ha preso Scognamiglio del Novara) potrebbe ribussare all’Atalanta per Vido, che però Gasperini ritiene incedibile. In attesa anche Matri, che da tempo ha raggiunto un’intesa triennale col Parma e otterrà il via libera al trasferimento appena il Sassuolo prende un altro attaccante, altrimenti al suo posto arriva Ceravolo (Benevento).



Molto attiva l’Entella che ha preso Brivio (Genoa) e Crimi (Cesena). Ieri durante il convegno organizzato dall’Adise a Milano il presidente Antonio Gozzi, è tornato sulla questione Cassano chiudendogli in pratica le porte: "Con Antonio ci sentiremo, credo che debba decidere lui se continuare o meno e questa risposta non posso darla io".



Doppietta del Brescia che prende Pelagotti (Empoli) e Rivas (Inter), mentre Coly può essere ceduto al Nizza per 3,5 milioni più bonus. Bis anche del Novara che prende Golubovic (Roma, era a Pisa) e Moscati (Livorno). Pesca in Argentina la Pro Vercelli: preso Franco Vivas dal Banfield. Sfumato Blanchard (Carpi), che ora è in lizza con Camporese (Benevento) per il Foggia, il Bari si è buttato su Gyomber (Roma, era a Pescara) per rimpiazzare Moras tornato in patria al Panetolikos; lo stesso Bari - in caso di cessione di Furlan al Brescia - è pronto a tornare alla carica per Cisse (Benevento). Signori (ex Vicenza) firma un biennale con il Venezia. Manconi rinnova con il Novara fino al 2019 e va in prestito alla Ternana. L’Ascoli preleva Castellano (Atalanta, era a Vercelli) e ci prova per Yamga (Chievo, era all’Arezzo). Kanoute (Juve) va al Pescara. Rizzo (era a Vicenza) risolve con il Perugia e approda alla Salernitana che ingaggia pure Di Roberto (Crotone), mentre saluta Adejo.