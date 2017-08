La Gazzetta dello Sport fa il punto sul calciomercato in Serie B. Molto atteso il Parma, chiamato a definire l’arrivo di Matri dal Sassuolo: l’intesa tra il giocatore e il club è totale sulla base di un triennale, tuttavia manca il via libera del Sassuolo, che non ha ancora trovato un sostituto; per questo il Parma ha gettato le basi per prendere Ceravolo (Benevento) che a qusto punto è il favorito. La squadra del giorno però è il Carpi, tornato a corteggiare (per la terza sessione di mercato consecutiva) Federico Melchiorri: questa volta la fumata bianca è vicina, dato che il Cagliari - dopo l’arrivo di Pavoletti - non lo considera più incedibile e oggi dovrebbe liberarlo; lo stesso Carpi ha ufficializzato Brosco (Verona, era a Latina) e oggi cerca di chiudere anche con Ligi (Cesena) e Di Noia (Bari, era a Terni).



PALERMO - Se non parte Rispoli, il mercato del Palermo potrebbe essere sostanzialmente chiuso. L’unica ipotesi è legata alla partenza di Lo Faso: in tal caso potrebbe arrivare Monachello (Atalanta, era alla Ternana). Invece il club rosanero studia l’acquisto in prospettiva del giovane Damascan dello Sheriff (ma potrebbe slittare a gennaio). In uscita ci sono Malele e Diamanti, per i quali si lavora alla risoluzione dei contratti.



AFFARI FATTI - Bel colpo dell’Empoli che prende l’esterno Di Lorenzo (Matera) e adesso prepara un nuovo assalto al Perugia per la punta Di Carmine. Il Brescia preleva Ndiaye dal Renate e ha l’accordo per Martinelli, anche se va ancora definita la trattativa con la Sampdoria che preferirebbe cederlo in prestito e non a titolo definitivo. Blitz del Pescara che soffia al Novara il terzino Balzano (Cagliari), che firmerà un triennale: si tratta di un ritorno. L’Entella ha chiuso l’acquisto di Eramo dal Benevento e ci prova pure per Mastalli (Juve Stabia), mentre per l’attacco si insiste per Giannetti (Cagliari). Oggi dovrebbero arrivare la firma dello svincolato Signori (ex Vicenza) con il Venezia e quella di Petriccione (Fiorentina) con il Bari. Ufficiale l’approdo di Nicastro (Pescara) al Foggia in prestito con obbligo di riscatto per 500mila euro. Infine il Frosinone, che ha acquistato dalla Spal la punta centrale Samuele Mastromattei, classe 2000, ex della Roma Primavera.



TRATTATIVE - Gustafson (Torino) può andare alla Pro Vercelli che in avanti ha definito l’arrivo di Raicevic (Bari) e deve studiare il destino di Rolando Bianchi, che ha detto no alle proposte arrivate dalla Serie C ed è sempre più un separato in casa. Oggi il Cittadella - nonostante i ripetuti no della Reggina - tornerà alla carica per la punta Bianchimano. Il Cesena, oltre a Rigione, ha chiesto al Chievo pure Frey, che però non intende scendere di categoria. Di Roberto (Crotone) si avvicina alla Salernitana che non molla la presa per Cacia (Ascoli), cercato anche dalla Ternana; in uscita da Salerno il portoghese Rodrigo, che torna in patria all’Arouca, mentre Della Rocca potrebbe finire all’Ascoli in uno scambio con Bianchi. Nuovo no di Blanchard al Bari, quindi l’operazione a questo punto è saltata: il difensore rischia di restare fuori lista a Carpi.