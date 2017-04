L'ex direttore sportivo anche del Napoli, Pierpaolo Marino, a Lady Radio parla del futuro della panchina viola e non solo: ‘Mi risulta che Di Francesco sia ormai molto vicino alla Fiorentina. I viola con lui hanno fatto un’ottima scelta ma al di là dell’allenatore conta la sintonia sul progetto e sui programmi della Fiorentina stessa. Firenze è una piazza ambiziosa con delle aspettative e anche se un allenatore è bravo ha bisogno di giocatori all’altezza della piazza fiorentina. Per me Bernardeschi rimarrà alla Fiorentina almeno per un altro anno e dunque firmerà il rinnovo’.