L'ex direttore sportivo del Napoli Giampaolo Marino, in diretta questa mattina dai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rivelato un clamoroso retroscena di mercato risalente a qualche anno fa: "Potevamo prendere Milito dal Genoa - ha raccontato - ma la cosa saltò per la notizia di un incontro mio con i suoi agenti: un cameriere ascoltò quello che si diceva a tavola e informò un giornale di Napoli. Così Preziosi parlò subito con Milito e lo bloccò”.



Otto anni prima di Leonardo Pavoletti, dunque, un altro bomber del Genoa fu ad un passo dal trasferirsi all'ombra del Vesuvio. Era la stagione 2008-09 e il Principe argentino stava facendo valanghe di gol con la maglia rossoblu, attirando su di sé l'interesse dei maggiori club europei. Marino non ha spiegato in che periodo avvenne il suo contatto con Milito, ma è probabile che il suo racconto risalga alla sessione invernale del mercato 2009. Nell'estate seguente, infatti, Milito si sarebbe trasferito all'Inter dove avrebbe scritto le pagine più belle della recente storia nerazzurra.