Mario Giuffredi, procuratore tra gli altri di Mario Rui, ha chiarito ai microfoni di Radio Crc la sua posizione dopo alcune dichiarazioni rilasciate nella giornata di ieri che, a sua detta, sono state travisate: “Voglio chiarire in primis che le parole di ieri non sono polemiche nei confronti di Sarri o del Napoli. Non ho detto nulla di destabilizzante. Una società come il Napoli non si fa destabilizzare da una mia intervista e poi dipende dall’interpretazione che si dà alle mie parole. Quando si è infortunato Ghoulam, Rui ha avuto possibilità di giocare e dimostrare il suo valore. Lui voleva dimostrare di essere un giocatore da Napoli e quando ho detto che avevamo già deciso il nostro futuro a novembre mi riferivo proprio ad un futuro a Napoli: non volevamo andar via velocemente come è successo alla Roma. Mario è stato giudicato prima di giocare e questo ha ferito il ragazzo: mettetevi nei panni di un ragazzo che per venire al Napoli lascia la Roma e viene massacrato senza neppure aver avuto la possibilità di giocare. Oggi però, gli stessi che lo criticavano, dicono l’opposto. Ribadisco quindi che la volontà di Rui è quella di dimostrare il suo valore a Napoli e continuare a giocare nel Napoli".