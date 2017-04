Giuseppe Marotta, amministratore delegato e direttore generale della Juventus, è il nuovo presidente dell'A.DI.SE. (Associazione direttori sportivi e segretari).



E' stato eletto oggi al Centro tecnico FIGC di Coverciano dove si è tenuta l'Assemblea quadriennale elettiva alla presenza di circa 150 fra direttori sportivi e collaboratori della gestione sportiva: figura professionale. quest'ultima, che opera nel mondo dei dilettanti, entrata per la prima volta a far parte degli organi direttivi dell'Associazione.



Marotta subentra a Carlo Regalia che aveva guidato l'A.DI.SE. per 25 anni e che aveva annunciato da tempo di non volersi ricandidare.